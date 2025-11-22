Haberler

Volkan Demirel: 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum

Volkan Demirel: 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum
Güncelleme:
Galatasaray'a 3-2 yenilen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Demirel, 1-0 öne geçmelerine rağmen 3-2 mağlup oldukları maç hakkında, 'Bugün 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum.' dedi.

  • Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a 3-2 yenildi.
  • Volkan Demirel, maçta 3 puan kaybettikleri için üzüntü duyduğunu belirtti.
  • Volkan Demirel, Galatasaray'ın kenar ortalarından pozisyona girdiğini ve İlkay'ın girişinin oyunda etkili olduğunu ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 3-2 yenildikleri Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''3 PUANI KAYBETTİK DİYE ÜZÜLÜYORUM''

Genç teknik adam, 1-0 öne geçmelerine rağmen 3-2 mağlup oldukları müsabaka hakkında, "İlk yarı istediğimiz gibi geçen bir oyun oldu. İkinci yarı Tongya'nın arka direkte yakaladığı pozisyon gol olsa farklı bir şey konuşuyorduk. Belki 1 puana üzüldük diye düşünüyorsunuz ama bugün 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum. Ne dediysem yapmaya çalışan bir takım vardı. Bence İlkay'ın girişi Galatasaray'ın oyununda çok etkili oldu. Galatasaray'ın kenar ortalarından pozisyona girdiğini biliyorduk. Bize karşı da girdiler. Galatasaray ile oynuyorsunuz, yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz lazım. İlk yarı istediğimizi yaptık. İkinci yarıdaki pozisyon gol olsa başka bir şey konuşabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

''MUTLULUK VERİCİ''

Takımının performansından memnun olduğunu dile getiren Volkan Demirel, "Burada bu şekilde mücadele etmek bile benim için mutluluk verici. Oyuncularımın hepsi çok üzgündü." ifadelerini kullandı.

