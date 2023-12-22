'Voleybolun Unutulmazları Hareketi' derneğe dönüştü

Türk voleyboluna değer katan, yıllarını voleybola veren çok değerli isimlerden oluşan 'BİZ Takımı' Voleybolun Unutulmazları Derneği'ni (VUD) kurdu. Gülnur Özfer Görgün, Voleybolun Unutulmazları Derneği'nin ilk başkanı oldu.

Yıllarını voleybola veren çok değerli isimler voleybolun gücü ile dayanışma için, sosyal sorumluluk için, toplumsal fayda için, voleybol ve spor kültürünü çoğaltmak için bir araya geldi. Voleybolcu, antrenör, yönetici ve hakem gibi voleybolun tüm paydaşlarının yer aldığı Voleybolun Unutulmazları Derneği'nin kurucu başkanı Gülnur Özfer Görgün, kurucu üyeleri; Renan Kömürcüoğlu, Saygun Keskin, Semih Soyer, İpek Özgüden Özen, Kenan Bengü ve Başak Koç oldu.

Voleybolun Unutulmazları Derneği'nin dün yapılan genel kuruluyla ilk yönetim kurulu ve kurulları belirlendi. Gülnur Özfer Görgün yönetim Kurulu başkanı oldu. Yönetim lurulu üyeleri; Renan Kömürcüoğlu, İpek Özgüden Özen, Başak Koç, Deniz Dosdoğru, Müyesser Yağız, Gamze Adanır Öztürk, Saygun Keskin, Semih Soyer, Kenan Bengü, Savaş Eskigülek, Yankı Uslu, Seda Uslu ve Attila Şaylan'dan oluştu.

Temelleri 2013'e dayanan 'Voleybolun Unutulmazları Hareketi', eski voleybolcu ve eğitimci Gülnur Özfer Görgün'ün liderliğinde önce lösemiyle savaşan emektar voleybolcu Yücel Aslan'ı yaşatmak için gerekli olan kan ve trombosit destek kampanyası ile başlayarak, 2019 yılında voleybola değer katan 712 ismin yer aldığı 5 ciltlik ansiklopediye dönüştü sonra 2019 yılında büyük buluşmaya, ardından 2020 yılında 'Kütüphaneler Voleybolun Unutulmazları Ansiklopedisi'ne Yer Açın' kampanyasına, şimdi de 2023 yılında Voleybolun Unutulmazları Derneği'ne dönüştü.

Voleybol tutkusunun ötesinde ilk olarak Yücel Aslan için voleybol ailesini bir araya getirerek olağanüstü hareket başlatan Gülnur Özfer Görgün, "Bir şeyler yapmalıyım' sorumluluğunu voleybolun takım oyunu ruhu ile birleştirdi.

Amacının voleybol ailesinin gelmiş geçmiş ve halen aktif tüm paydaşlarını kucaklayan bir dernek olmak olarak belirleyen VUD, temel hedeflerini; güçlü iletişim, yardımlaşma, sosyalleşme, takım ruhu ile hareket ederek, tarih, teknoloji, arşivleme ve bilimsel veriler ışığında Spor Araştırmaları Merkezi ve Dijital Voleybol Müzesi kurmak, gelişmesini sağlamak ve voleybol ailesine değer katan projeler oluşturmak olarak belirledi. Üyelerinin tamamını gönüllü bir takım ruhuyla bir araya getiren VUD, fikir üreten, alanında uzman, deneyimli, heyecanlı, istekli ve bir şeyler yapmak isteyen voleybol ailesini voleybola ve voleybolun değerleri ve gücü ile topluma fayda sağlamak odağında buluşturdu.

Gülnur Özfer Görgün: "Voleybol Unutulmazları Derneği, adım adım hayalden gerçeğe dönüştü"

Voleybol Unutulmazları Derneği Başkanı Gülnur Özfer Görgün yaptığı açıklamada, "Çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmayan, dernek kurma önerimi büyük bir coşkuyla karşılayan, elini taşın altına koyan, yanımda olan tüm büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel insanlar güzel şeylere neden olurlar. Hep birlikte yürüyeceğimiz bu yolda hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız. 2013 yılında Kahramanımız Yücel Aslan için başlattığımız büyük hareket, adım adım hayalden gerçeğe dönüştü. Tamamen gönüllü, tamamen takım işi olan Voleybolun Unutulmazları Hareketi 2019 yılında 5 cilt, 10.000 Görsel, 2 bin 218 sayfalık dev eseri Voleybolun Unutulmazları Biz Takımı Ansiklopedisi'ni doğurdu. Ansiklopedinin içindeki 712 isim, 60 yıllık jenerasyon Voleybolun Unutulmazları Büyük Buluşma'da bir araya geldi. 'Kütüphaneler Yer Açın!' kampanyamız ile ansiklopedimiz Türkiye'nin her iline dünyanın en büyük kütüphanelerine gitti, 507 kütüphanenin koleksiyonuna girdi. Güçlü iletişim, yardımlaşma, sosyalleşme, toplumsal fayda, voleybol kültürünü geliştirme, voleybol ailesine değer katan projeler oluşturmanın yansıra şimdi sırada Voleybolun Unutulmazları Spor Araştırmaları Merkezi ile Dijital Voleybol Müzesini açmak var" diye konuştu.

Dernek kurullarında yer alan isimler şöyle:

Kurucu üyeler

0001-Gülnur Özfer Görgün

0002-Renan Kömürcüoğlu

0003-Saygun Keskin

0004- Semih Soyer

0005-İpek Özgüden Özen

0006-M. Kenan Bengü

0007-Başak Koç

Yönetim kurulu üyeleri

0001-Gülnur Özfer Görgün

0002-Renan Kömürcüoğlu

0005-İpek Özgüden Özen

0007-Başak Koç

0014-Deniz Dosdoğru

0016-Müyesser Yağız

0030-Gamze Adanır Öztürk

Yönetim kurulu yedek üyeleri

0003-Saygun Keskin

0004-Semih Soyer

0006-Kenan Bengü

0011-Savaş Eskigülek

0012- Yankı Uslu

0015- Seda Uslu

0017- Attila Şaylan

Denetim kurulu üyeleri

0023-Atıf Tezerten

0034-Atilla Selçuk

0045-Bülent Selçuk

Denetim kurulu yedek üyeleri

0008-Suzan Kum

0039 Feyza Saysen

0040-Elvio Paradiso

Disiplin kurulu üyeleri

0021- Mustafa Ekşi

0022- Tanju Özenç

Disiplin kurulu yedek üyeleri

0009- Esra Temelli Başol

0036- Gülnur Karabulak - İSTANBUL