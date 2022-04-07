Voleybolda milli takımların yeni sponsoru Bee Goddess oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Bee Goddess arasında resmi sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli voleybolcular Zehra Güneş ve Vahit Emre Savaş'ın yanı sıra Bee Goddess Direktörü Ece Şirin ve Bee Goddess Genel Müdürü Cem Şirin katıldı.

Önemli bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını söyleyen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şunları söyledi:

"Sponsorlarımız bize güç veriyorlar. Güzel günler geçiren Türk voleybolu daha büyük başarılara nasıl imza atar, bunun çalışması içinde paydaşların çok önemli olduğunu, sponsorların çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yolumuzda yalnız olmadığımızı hissettiriyorlar. Türk sporunun, ülkemizin yüz akı olan voleybol başarılarla dolu günler yaşıyor. Takım sporlarında olimpiyatlara katılan tek branşın voleybol olması, Milletler Ligi'nde bir grubun maçlarını İstanbul'da oynaması, erkek milli takımımızın da 38 yıl aradan sonra dünya şampiyonasında yer alması bu yıl yine dolu dolu voleybolun konuşulacağını gösteriyor. Bunlar bizim için büyük gurur."

Sponsorluk anlaşmasının üç yıllık olduğunu söyleyen Üstündağ, "Voleybolun marka değerinin daha önemli noktalara gelmesi için sponsor desteklerine ihtiyacımız var. Bee Goddess milli takımlar resmi sponsoru olarak gücümüze güç katacak." dedi.

"Bugünkünden daha büyük başarılar kazanmak itiyoruz"

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında dün oynanan karşılaşmayı da değerlendiren Üstündağ şunları kaydetti:

"Türk voleybolu dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligi. Milli takımlarda ve kulüpler bazında başarılarımız ortada ama yeterli değil. Çıtamız daha da yüksek. Bugünkünden daha büyük başarılar kazanmak itiyoruz. Dünkü maçta seyirci muhteşemdi. Dışarıda kalan seyirciler oldu. Takımların centilmence mücadelesi muhteşemdi. Dünkü atmosfer ve oyun kalitesi çok üst düzeydi. Bir voleybolda olması gereken her şey vardı. Final biletini VakıfBank aldı. Umarım VakıfBank finali de alıp ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getirecek. Fenerbahçe'yi de kutluyorum. Voleybol adına olabilecek en güzel mücadeleyi verdiler."

Bee Goddess Direktörü Ece Şirin bu sponsorluğun kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Bu değerli ailenin, bu platformun yeni bir üyesi olarak çok büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Sayın Başkanla daha önce yaptığımız konuşmada ondan büyük bir enerji aldım. Voleybolun geldiği yeri bir kez daha gördüm. En büyük misyonum Türkiye'nin manevi değerlerinin ışığıyla tüm dünyayı aydınlatmak. Bu yolculuğumda en heyecan duyduğum gün bugün. Amacımız ortak başarı ve Türkiye'nin bir spor ülkesi olması." şeklinde konuştu.

Milli oyuncu Zehra Güneş ise "Bu sponsorluk haberini ilk aldığımda çok mutlu oldum. Bizim daha fazla ışıldamamıza yardım edeceği için teşekkür ediyorum." dedi.

Sponsorlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Vahit Emre Savaş da bu desteğe sahada en iyi şekilde cevap vermeye çalışacaklarını söyledi.

Üstündağ toplantının sonunda Ece ve Cem Şirin'e isimlerinin yazılı olduğu milli takım forması ve plaket hediye etti.