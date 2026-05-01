Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Dinamo Moskova
Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu - CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, 8 kez şampiyonluk elde etti - Organizasyonda VakıfBank 7'nci, Eczacıbaşı 2'nci, A. Carraro Imoco ise 4'üncü şampiyonluğun peşinde olacak
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kupaya sahip Dinamo Moskova, en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.
Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 66. sezonunda kupayı müzesine götürecek takım, İstanbul'da belli olacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda Türk ekipleri VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in yanı sıra İtalya temsilcileri A. Carraro Imoco ile Savino Del Bene mücadele edecek.
Organizasyonda VakıfBank 7'nci, Eczacıbaşı 2'nci, A. Carraro Imoco ise 4'üncü şampiyonluğun peşinde olacak. Dörtlü Final'de yer alan Savino Del Bene, kupayı tarihinde ilk kez kazanmayı hedefliyor.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu elde eden Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.
Uralochka, 8 şampiyonlukla ikinci sırada
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı takımlar sıralamasında Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti.
SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adı altında 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupa sevinci yaşadı.
Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalya ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.
VakıfBank, bu sezon kupayı kazanması halinde turnuvanın en çok şampiyon olan üçüncü takımı Volley Bergamo'yu yakalayacak.
En çok kazanan SSCB takımları
Kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı.
SSCB'nin ardından 19 şampiyonluk elde eden İtalya takımları ikinci durumda bulunurken; Türk temsilcileri 8; Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya ekipleri de 3'er; Çekoslovakya ile Fransa 2'şer; Macaristan, Doğu Almanya, Yugoslavya, Hırvatistan ve İspanya 1'er kez şampiyonluk kazandı.
Türk takımları, 8 kez şampiyonluk yaşadı
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, 8 kez şampiyonluk elde etti.
Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.
2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyondaki ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini bu kez Fenerbahçe Universal göğüsledi.
2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.
Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.
İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021, 2024 ve 2025'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.
Şampiyonlar
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:
|Yıl
|Takım
|Ülke
|1961
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1962
|Bruvestnik Odesa
|SSCB
|1963
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1964
|Levski-Spartak Sofya
|Bulgaristan
|1965
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1966
|CSKA Moskova
|SSCB
|1967
|CSKA Moskova
|SSCB
|1968
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1969
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1970
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1971
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1972
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1973
|Nim-Se Budapeşte
|Macaristan
|1974
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1975
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1976
|Ruda Hvezda Prag
|Çekoslovakya
|1977
|Dinamo Moskova
|SSCB
|1978
|Traktör Schwerin
|Doğu Almanya
|1979
|CSKA Sofya
|Bulgaristan
|1980
|Ruda Hvezda Prag
|Çekoslovakya
|1981
|Uralochka Sverdlovsk
|SSCB
|1982
|Uralochka Sverdlovsk
|SSCB
|1983
|Uralochka Sverdlovsk
|SSCB
|1984
|CSKA Sofya
|Bulgaristan
|1985
|ADK Almatı
|SSCB
|1986
|CSKA Moskova
|SSCB
|1987
|Uralochka Sverdlovsk
|SSCB
|1988
|Olimpia Teodora Ravenna
|İtalya
|1989
|Uralochka Sverdlovsk
|SSCB
|1990
|Uralochka Sverdlovsk
|SSCB
|1991
|Mladost Zagreb
|Yugoslavya
|1992
|Olimpia Teodora Ravenna
|İtalya
|1993
|Parmalat Matera
|İtalya
|1994
|Uralochka Ekaterinburg
|Rusya
|1995
|Uralochka Ekaterinburg
|Rusya
|1996
|Parmalat Matera
|İtalya
|1997
|Foppapedretti Bergamo
|İtalya
|1998
|OK Dubrovnik
|Hırvatistan
|1999
|Foppapedretti Bergamo
|İtalya
|2000
|Foppapedretti Bergamo
|İtalya
|2001
|Volley Modena
|İtalya
|2002
|RC Cannes
|Fransa
|2003
|RC Cannes
|Fransa
|2004
|Tenerife Marichal
|İspanya
|2005
|Foppapedretti Bergamo
|İtalya
|2006
|Sirio Colussi Perugia
|İtalya
|2007
|Foppapedretti Bergamo
|İtalya
|2008
|Colussi Perugia
|İtalya
|2009
|Volley Bergamo
|İtalya
|2010
|Volley Bergamo
|İtalya
|2011
|VakıfBank Güneş Sigorta TT
|TÜRKİYE
|2012
|Fenerbahçe Universal
|TÜRKİYE
|2013
|VakıfBank
|TÜRKİYE
|2014
|Dinamo Kazan
|Rusya
|2015
|Eczacıbaşı VitrA
|TÜRKİYE
|2016
|Pomi Casalmaggiore
|İtalya
|2017
|VakıfBank
|TÜRKİYE
|2018
|VakıfBank
|TÜRKİYE
|2019
|Igor Gorgonzola
|İtalya
|2020
|-
|-
|2021
|Imoco Volley
|İtalya
|2022
|VakıfBank
|TÜRKİYE
|2022
|VakıfBank
|TÜRKİYE
|2024
|Imoco Volley
|İtalya
|2025
|Imoco Volley
|İtalya