Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı kura çekimi yarın yapılacak
Türkiye Voleybol Federasyonu, AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı'nın kura çekiminin yarın saat 12.00'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Kura çekimi canlı yayınlanacak ve kulüp temsilcileri katılabilecek.
Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, kadın ve erkeklerde organizasyonun final etabının kura çekimi, saat 12.00'de AXA Sigorta Genel Müdürlük Binası'nda yapılacak.
Kura çekimi, internet üzerinden canlı yayınlanacak. İlgili kulüplerin temsilcileri de kura çekimine katılabilecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor