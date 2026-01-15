Haberler

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı kura çekimi yarın yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu, AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı'nın kura çekiminin yarın saat 12.00'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Kura çekimi canlı yayınlanacak ve kulüp temsilcileri katılabilecek.

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Final Etabı kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, kadın ve erkeklerde organizasyonun final etabının kura çekimi, saat 12.00'de AXA Sigorta Genel Müdürlük Binası'nda yapılacak.

Kura çekimi, internet üzerinden canlı yayınlanacak. İlgili kulüplerin temsilcileri de kura çekimine katılabilecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Kartal'da 7'nci kattan düşerek ölen Hatice öğretmenin erkek arkadaşı 17 ay sonra tutuklandı

Hatice öğretmenin sevgilisi, bu görüntülerden 17 ay sonra tutuklandı
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu