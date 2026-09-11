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Voleybolda 2026 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın tarih ve yerleri belli oldu

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- Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası 6 Ekim'de Antalya'da, Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası 12 Ekim'de Kırıkkale'de oynanacak

Voleybolda kadınlar ve erkekler 2026 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçlarının tarih ve yerleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron arasındaki 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, 6 Ekim'de Antalya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Ziraat Bankkart ile Galatasaray arasındaki 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı ise 12 Ekim'de Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda saat 18.00'de yapılacak.

Kaynak: AA
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