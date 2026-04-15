Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8 etabı programı açıklandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8 etabı maç programı belli oldu. Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu 7. sırada tamamlayacak. Müsabakalar 17, 20 ve 22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Müsabakaların programı şöyle:
17 Nisan Cuma:
16.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
20 Nisan Pazartesi
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
22 Nisan Çarşamba (Gerekirse):
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel