Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 serisi

Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Seriyi 2-0 kazanan ve ligi üçüncü sırada tamamlayan turuncu-beyazlı takım, gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Zeren Spor : Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Kübra Akman, Eylül Karadaş, Gatina, Şeyma Ercan Küçükaslan)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Smrek, Elif Şahin)

Setler: 24-26, 25-22, 21-25, 17-25

Süre: 114 dakika (30, 30, 30, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Zeren Spor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan ve ligi üçüncü sırada tamamlayan turuncu-beyazlı takım, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu

Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

Görüntüyü izleyenler kahroluyor

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel