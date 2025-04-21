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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi Finalinde Kritik Maç: Fenerbahçe Medicana - VakıfBank

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi Finalinde Kritik Maç: Fenerbahçe Medicana - VakıfBank
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek. 2-0 önde bulunan sarı-siyahlı ekip, yarınki maçı kazanıp şampiyonluk için mücadele edecek.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç sat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor. VakıfBank, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için yarınki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.

Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

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Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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