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Polonya çeyrek finalde Hollanda'yı devirdi

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- Polonya: 3 - Hollanda: 1 Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Polonya : Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak, Lampkowska (Lysiak, Grabka, Damaske, Lyduch, Szczurowska, Czyrnianska)

Hollanda : Van Aalen, Marrit Jasper, Stuut, Dambrink, Knollema, Baijens (Hester Jasper, Jansen, Bongaerts, Van de Vosse, Kok)

Setler: 25-16, 20-25, 25-20, 25-23

Süre: 129 dakika (25, 34, 33, 37)

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya, Hollanda'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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