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Voleybol takımı hazırlıklara başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Voleybol takımı hazırlıklara başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde yurtlar arası voleybol turnuvasına katılacak Düzce'de ki öğrenciler hazırlıklarına başladı.

DÜZCE (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde yurtlar arası voleybol turnuvasına katılacak Düzce'de ki öğrenciler hazırlıklarına başladı.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrencilerden kurulan voleybol takımı Türkiye finallerine hazırlıklarına başladı. Düzce Üniversitesi Spor Salonunda antrenörler tarafından çalışmalara başlayan öğrenciler, finallerde başarılı olup, ile kupa getirmek istiyor. - DÜZCE

Voleybol takımı hazırlıklara başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, voleybol, gençlik, Düzce, Spor, Haberler

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