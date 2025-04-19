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Voleybol Sultanlar Ligi Finalinde Fenerbahçe ile VakıfBank Karşılaşıyor

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Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, yarın Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, yarın karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etmişti.

Final serisinde kalan maçların programı ise şöyle:

22 Nisan Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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