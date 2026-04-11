Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off maçları başlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off 1-4 ve 5-8 etaplarının ilk karşılaşmaları, 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ligde hem 1-4 etabı hem de 5-8 etabı serilerinde 2 galibiyete ulaşan takımlar, tur atlayacak.

Maç programı şöyle:

Play-off 1-4 etabı

Yarın:

16.00 Ziraat Bankkart- Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

Play-off 5-8 etabı

13 Nisan Pazartesi:

16.00 Fenerbahçe Medicana-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 İstanbul Gençlik-Altekma (Şehit Mustafa Özel)