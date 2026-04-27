Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi final etabı

Galatasaray HDI Sigorta: 0 - Başkent ekibi seriyi 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İbrahim Ünal

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş)

Galatasaray HDI Sigorta : Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Hacı Şahin, Tatarov, Wright, Gökçen Yüksel)

Setler: 25-22, 25-13, 25-19

Süre: 78 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi final etabı 3. maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek seriyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, 2025-26 sezonunun şampiyonu oldu.

İlk 26 oyunun (13-13) eşitlikle geçilmesinin ardından 3 sayılık (17-14) üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, avantajını setin sonuna kadar koruyarak 25-22'lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sete 3-0 önde başlayan başkent ekibi, Fornal'ın servis turunun başladığı 6. oyundan itibaren de art arda 3 sayı alarak farkı 6'ya (7-1) çıkardı. Bloklarda etkili olan Ziraat Bankkart, manşetlerde aksayan ve organize olmakta zorlanan Galatasaray'a karşı ipleri eline aldı ve seti 25-13 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Ziraat Bankkart, Nimir, Clevenot ve Fornal'ın hücumdaki performansıyla üçüncü setin başında 8-4 üstünlük kurdu. 12-9 gerideyken Ahmet Tümer'in arka arkaya bloklarıyla 4-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılılar 13-12 öne geçti. Fakat kritik puanlarda daha az hata yapan Ziraat Bankkart, 4 sayılık fark (18-14) oluşturması sonrası setten 25-19, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Rubio'ya göre İran 'ABD ile anlaşma' konusunda ciddi

İran'ın umutlandıran teklifine ABD'den ilk yanıt geldi
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş

Son düdük çalar çalmaz Kerem'in o sözleri stat hoparlörüne verilmiş
Nesli tükenmekte olan orangutana elektronik sigara içiren sporcu büyük tepki çekti

Beğeni uğruna yaptığı akıl alır gibi değil! Kariyeri tek videoda bitti
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı

Paylaşımıyla taraftarı coşturdu
Kalp krizi sonrası nakil böbreği iflas etti: Sağlığıma kavuşursam kana kana su içeceğim

Kalp krizi sonrası hayatı kabusa döndü! Tek hayali kana kana su içmek