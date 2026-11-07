Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- İstanbul Gençlik: 1 - Galatasaray Madeş Mobilya: 3

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Salonu

Hakemler: Oğuzhan Ünal, Onur Coşkun

İstanbul Gençlik : Yasin Aydın, Bertuğ Öndeş, Padar, Dick Kooy, Cemal Özgür, Mejias (Burak Mert, Doğan Karakoç, Burak Güngör, Caner Çiçekoğlu)

Galatasaray Madeş Mobilya: Doğukan Ulu, Micah Maa, Efe Mandıracı, Samet Güneş, Can Koç, Maar (Samet Yalçın, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Alonso, Özgür Benzer, Yiğit Kaplan)

Setler: 25-18, 15-25, 26-28, 23-25

Süre: 118 dakika (30, 23, 35, 30)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5.haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi.

Kaynak: AA
İstanbul'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın

İstanbul’da 2 ayrı operasyon! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti12

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki adam felç kaldı! Oğlu isyan etti: Sürücü serbest bırakıldı

Babası felç kaldı, sürücü serbest! Oğlunun sözleri yürek yaktı
'Cinsel saldırıya uğradım' diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti30

"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi

Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in son hali

Bir dönemin efsanesiydi! İşte son hali

Ankara Tren Garı'nda yolcu garantisi tutmadı! Yavuzyılmaz: Hazine şirkete 885 milyon lira ödeyecek

10 milyon yolcu sözü verildi, 3 milyon geldi! Fatura Hazine'ye