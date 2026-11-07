Voleybol: SMS Grup Efeler LigiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- İstanbul Gençlik: 1 - Galatasaray Madeş Mobilya: 3
Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Salonu
Hakemler: Oğuzhan Ünal, Onur Coşkun
İstanbul Gençlik : Yasin Aydın, Bertuğ Öndeş, Padar, Dick Kooy, Cemal Özgür, Mejias (Burak Mert, Doğan Karakoç, Burak Güngör, Caner Çiçekoğlu)
Galatasaray Madeş Mobilya: Doğukan Ulu, Micah Maa, Efe Mandıracı, Samet Güneş, Can Koç, Maar (Samet Yalçın, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Alonso, Özgür Benzer, Yiğit Kaplan)
Setler: 25-18, 15-25, 26-28, 23-25
Süre: 118 dakika (30, 23, 35, 30)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5.haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi.
Kaynak: AA