Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

İstanbul Gençlik : Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Hakan Koçal)

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Kamejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğukan Yaltıraklı, İzzet Ünver)

Setler: 25-21, 25-20, 27-25

Süre: 93 dakika (27, 28, 38)

İstanbul Gençlik Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

İstanbul Gençlik, sezondaki 6. galibiyetini elde ederken Spor Toto, 3. mağlubiyetini yaşadı.

