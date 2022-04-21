Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı
AA - Gökhan Düzyol - Spor
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Salon: Mimar SinanHakemler: Yasin Okumuş, Serhat SemizAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak,...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yasin Okumuş, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)
Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Hande Korkut, Elif Boran (Işıl Öz, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-21, 25-21, 25-17
Süre: 77 dakika (25, 28, 24)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı üçüncü maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan Aydın temsilcisi, ligi 7. sırada bitirdi. Kuzeyboru ise sezonu 8. sırada tamamladı.
AA / Gökhan Düzyol - Spor