Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı

AA - Gökhan Düzyol - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı

Salon: Mimar SinanHakemler: Yasin Okumuş, Serhat SemizAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak,...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yasin Okumuş, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)

Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Hande Korkut, Elif Boran (Işıl Öz, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-21, 25-21, 25-17

Süre: 77 dakika (25, 28, 24)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı üçüncü maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan Aydın temsilcisi, ligi 7. sırada bitirdi. Kuzeyboru ise sezonu 8. sırada tamamladı.

AA / Gökhan Düzyol - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Nur Öztürk, voleybol, Eylül, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title