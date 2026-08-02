Haberler

Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi finali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- ABD'yi 3-2 yenen Polonya, son 4 yılda 3'üncü şampiyonluğunu elde etti

2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi (VNL) finalinde Polonya, ABD'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan 2026 Erkekler VNL'in final müsabakasında ABD ile Polonya karşılaştı.

Final müsabakasında Polonya, ABD'yi 25-21, 23-25, 25-27, 25-23 ve 15-10'luk setler sonucunda 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sonuçla Polonya, 2023 ve 2025'ten sonra organizasyon tarihindeki 3'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Üçüncülük mücadelesinde ise Slovenya, Japonya'yı 25-21, 26-28, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Türkiye 6'ncı oldu

2026 VNL'de tarihinde ilk kez final etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Slovenya ile karşılaştı.

Normal sezonda 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 6. sırayı alan Türkiye, maçı 21-25, 33-35 ve 37-39'luk setlerle 3-0 kaybederek final etabını 6. tamamladı.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

Görgüsüzlüğün dozu kaçtı! Görmemişliğin zirvesine böyle çıktılar

Böylesini daha önce hiç görmediniz: 'İş' diye gitti, bodrum katta zincire vuruldu

Böylesini daha önce hiç görmediniz: "İş" diye gitti, zincire vuruldu
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme