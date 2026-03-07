Haberler

Voleybol Efeler Ligi'nde 23. hafta maçları yarın oynanacak

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları yarın gerçekleştirilecek. Ligin maç programı belli oldu. Cizre Belediyespor'un ihraç edilmesi nedeniyle Galatasaray HDI Sigorta haftayı maç yapmadan geçirecek.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları, yarın yapılacak.

Ligde 23. haftanın maç programı şu şekilde:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Cengiz Göllü)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

16.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Gebze Belediyespor (Şahinbey)

16.00 Altekma- Spor Toto (TVF Atatürk)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Galatasaray HDI Sigorta, haftayı maç yapmadan geçecek.

