Voleybol Efeler Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları, yarın yapılacak.
Ligde 22. haftanın maç programı şu şekilde:
Yarın:
13.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Gebze Belediyespor-Halkbank (Gebze)
14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ünye)
16.00 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Fenerbahçe Medicana-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu On Hotels Alanya Belediyespor???????, haftayı maç yapmadan geçecek.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel