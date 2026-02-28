Haberler

Voleybol Efeler Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları, yarın yapılacak.

Ligde 22. haftanın maç programı şu şekilde:

Yarın:

13.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-Halkbank (Gebze)

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ünye)

16.00 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu On Hotels Alanya Belediyespor???????, haftayı maç yapmadan geçecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
