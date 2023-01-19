Voleybol dünyası şaşkın! Ebrar Karakurt'un yeni takımı ve alacağı para ağızları açık bıraktı

Sezon sonunda Igor Novara Gorgonzola ile sözleşmesi sona erecek Ebrar Karakurt'a Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ın 800 bin dolarlık bir teklif yaptıği iddia edildi. Milli voleybolcunun bu teklifi kabul ettiği ve prensip anlaşmasına varıldığı ifade ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalyan ekibi Igor Novara Gorgonzola formasıyla harikalar yaratıyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli voleybolcu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

İtalya basınında çıkan haberlere göre, Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad, Ebrar Karakurt için 800 bin dolarlık bir teklif yaptı. Gelen haberlere göre milli voleybolcu, Rus takımıyla prensip anlaşmasına vardı.

"BİRAZ ÖZLEM İYİDİR"

Ebrar Karakurt daha önce, "Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?" sorusuna, "Zaman neyi gösterir bilemeyiz fakat yurt dışında oynama deneyimini seviyorum. Kısa vadede Türkiye'de oynamak gibi bir planım yok. Milli takımda buluşuyoruz zaten biraz özlem iyidir." yanıtını vermişti.