Haberler

Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salon: TVF Atatürk VoleybolHakemler: Boyan Zhelev (Bulgaristan), İstref Elezaj (Kosova), ???????Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Ewert, (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Niyazi Ulaş Dokumacı, Dünya Kandemir, Kenan Sarp...

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Boyan Zhelev (Bulgaristan), İstref Elezaj (Kosova), ???????

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Ewert, ( Hüseyin Şahin, Arda Kara, Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Niyazi Ulaş Dokumacı, Dünya Kandemir, Kenan Sarp Derince, Eray Kursav)

Allianz Milano: Gil Kreling, Otsuka, Masulovic, C Reggers, İchino, Caneschi, (Catania, Corbetta, Lindqvist, Benacchio, Di Martino, Masajedi, Barbanti)

Setler: 21-25, 23-25, 25-16, 26-28

Süre: 106 dakika (27, 29, 22, 28)

Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ikinci maçında Altekma, İtalya'nın Allianz Milano takımına sahasında 3-1 yenildi.

İlk maçı da deplasmanda 3-0 kaybeden Altekma kupaya yarı finalde veda ederken, İtalyan ekibi Allianz Milano finale yükseldi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Zamanlama manidar! Komşuda kadınları askere çağırıyorlar
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi