Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

AA - İsmail Şen - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

Salon: Elazığ Fırat ÜniversitesiHakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Burhan İlhan (Türkiye)Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş (Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Mert...

Salon: Elazığ Fırat Üniversitesi

Hakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Burhan İlhan (Türkiye)

Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş (Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Mert Matic)

Slovakya: Firkal, Macuha, Mlynarcik, Pokopec, Kovac, Bartak (Meciar, Smolej, Scerba)

Setler: 25-15, 25-20, 25-20

Süre: 73 dakika (24, 24, 25)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 yendi.

Miller, gruptaki ikinci maçında 1 Haziran Çarşamba günü Portekiz'e konuk olacak.

AA / İsmail Şen - Spor

Türkiye, Elazığ, Güneş, Altın, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title