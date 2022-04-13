Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali

Salon: 4 Eylül Taha AkgülHakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir GirenteArkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Candido, Burak Çevik)Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis,...

Salon: 4 Eylül Taha Akgül

Hakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente

Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Candido, Burak Çevik)

Galatasaray HDI Sigorta : Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu)

Setler: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-18

Süre: 144 dakika (28, 28, 28, 43,17)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Mustafa Cengiz, Sigorta, Subaşı, Eylül, Spor, Haberler

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