Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali
- Güncelleme:
Salon: 4 Eylül Taha AkgülHakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir GirenteArkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Candido, Burak Çevik)Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis,...
Salon: 4 Eylül Taha Akgül
Hakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente
Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Candido, Burak Çevik)
Galatasaray HDI Sigorta : Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu)
Setler: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-18
Süre: 144 dakika (28, 28, 28, 43,17)
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.