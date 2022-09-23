Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Spor Haberleri Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışçıoğluGalatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Melih Sıratça, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Aykut Acar, Yasin Aydın)Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ian, İbrahim Emet, Yusuf... Salon: Atatürk Voleybol Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu Galatasaray HDI Sigorta : Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Melih Sıratça, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Aykut Acar, Yasin Aydın) Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ian, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Grozdanov, Ahmet Samet Baltacı (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan, Furkan Gök, Abdullah Çam) Setler: 25-22, 25-22, 25-22 Süre: 90 dakika (29, 31, 30) AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. C Grubu'nda yarın saat 15.00'te Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Galatasaray HDI Sigorta, saat 17.30'da Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Mustafa Kemal Atatürk Yasin Aydın voleybol Sigorta Spor Haberler

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