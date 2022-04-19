Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı

AA - Ekrem Payan - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı

Salon: ŞırnakHakemler: Tuncay Kandemir, Fatih YaylaAllpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Uriarte, Seganov, Ivanov, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Emin Gök, Ekrem Caner Çiçekoğlu)Spor Toto: Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Baturalp Burak Güngör, Morteza, Paul, Ramazan Serkan Kılıç (Sercan...

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Uriarte, Seganov, Ivanov, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun ( Emin Gök, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

Spor Toto: Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Baturalp Burak Güngör, Morteza, Paul, Ramazan Serkan Kılıç (Sercan Yüksel Bıdak, Çağatay Durmaz, Mert Matic)

Setler: 25-22, 22-25, 25-21-25-19

Süre: 113 dakika (29, 28, 30,26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

İlk maçı da deplasmanda 3-1 kazanan Cizre Belediyespor, seriyi 2-0 üstün tamamlayıp, 5-6'ncılık etabında oynama hakkı kazandı.

Spor Toto ise 7-8'incilik etabında mücadele edecek.

AA / Ekrem Payan - Spor

Spor Toto, Play Off, Emin Gök, Sigorta, Spor, Haberler

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