Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Şehit Orkan DinçerHakemler: Yasin Okumuş, Serap FukaBigadiç Belediyespor: Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein, Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız)RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, İbrahim Halil Yücel,...
Salon: Şehit Orkan Dinçer
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Fuka
Bigadiç Belediyespor: Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein, Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al ( Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, İbrahim Halil Yücel, Furkan Ömer Dur, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Melih Sıratça, Görkem Yazgan)
Setler: 19-25, 25-19, 21-25, 22-25
Süre: 124 dakika (22, 34, 35, 33)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta maçında RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi.