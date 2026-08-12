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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turunda

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turunda
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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Şili'yi 3-0 yenerek grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Milli takım, yarın TSİ 00.00'da Japonya ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ev sahibi Şili'yi 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen şampiyonada son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Milli takım, gruptaki beşinci ve son maçında ev sahibi Şili'yi 25-16, 25-15 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup ederek grubunu 4 galibiyet ve 12 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, son 16 turunda yarın TSİ 00.00'da Japonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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