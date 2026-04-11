Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları oynanacak
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları yarın yapılacak. Galatasaray Daikin ve Aras Kargo serilerde 1-0 önde. Maç programı: 13.00 Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları, 16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo.
Galatasaray Daikin ve Aras Kargo'nun 1-0 önde olduğu serilerde 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak.
Maç programı şu şekilde:
Yarın:
13.00 Galatasaray Daikin- Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo (Cengiz Göllü)
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel