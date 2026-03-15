Haberler

Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 normal sezonu sona erdi. Play-off eşleşmeleri ve küme düşen takımlar belli oldu. VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor eşleşmeleri play-off 1-4 etabında yer alacak.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-2026 normal sezonu, bugün oynanan 26. hafta maçlarıyla sona ererken play-off eşleşmeleri ve küme düşen takımlar belli oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyesispor Eker - Fenerbahçe Medicana: 0-3

Galatasaray Daikin - Göztepe: 0-3

Beşiktaş - Kuzeyboru: 0-3

Zeren Spor - İlbank: 3-0

Eczacıbaşı Dynavit - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Türk Hava Yolları - VakıfBank: 2-3

Aras Kargo - Bahçelievler Belediyespor: 3-0

Normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte play-off 1-4 ve 5-8 etaplarındaki eşleşmelerde belli oldu.

Play-off 1-4 etabında VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor eşleşmeleri oluşurken, 5-8 etabında eşleşmeler Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo şeklinde oluştu.

Lig etabı sonunda 13. sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 14. ve son sıradaki Bahçelievler Belediyespor 1. lige düştü.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran'dan çok konuşulacak sözler

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı

Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

