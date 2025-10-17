Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. Hafta Maçları Başlıyor
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçları yarın başlayacak. İlk gün karşılaşmaları arasında İlbank-Eczacıbaşı ve VakıfBank-Beşiktaş gibi önemli mücadeleler yer alıyor.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçları yarın başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
15.00 İlbank-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 VakıfBank- Beşiktaş (Vakıfbank)
18.00 Kuzeyboru-Galatasaray Daikin (Aksaray)
19 Ekim Pazar:
13.00 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Mimar Sinan)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Zeren Spor (Hasan Doğan)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Spor (Cengiz Göllü)
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor