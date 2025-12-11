Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta tamamlandı
Sultanlar Ligi'nin 10. haftası bugün oynanan 3 mücadeleyle sona erdi. Günün sonuçları şu şekilde:
Türk Hava Yolları-Aydın BBSK: 2-3
Zeren Spor-Galatasaray Daikin: 3-2
Fenerbahçe Medicana-V. Bank: 2-3 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor