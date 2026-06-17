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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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FIVB VNL Ankara haftasında Çin, Almanya'yı 3-2 yenerek beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Almanya, Çin karşısında 2014'ten bu yana 13. maçını da kaybetti.

Salon: Ankara

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)

Almanya : Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Kohn, Kindermann, Strubbe, Jatzko, Nestler, Kirchhoff)

Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Chen, Xie, Ni, Dong, Yang)

Setler: 27-25, 23-25, 25-18, 20-25, 6-15

Süre: 127 dakika (32, 31, 25, 26, 13)

Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 yendi.

Çin, bu sonuçla organizasyondaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Almanya ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

Çin'e karşı son galibiyetini 2014'te alan Almanya, söz konusu maçın ardından rakibiyle yaptığı 13 müsabakayı da kaybetti.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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