Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
FIVB VNL Ankara haftasında Çin, Almanya'yı 3-2 yenerek beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Almanya, Çin karşısında 2014'ten bu yana 13. maçını da kaybetti.
Salon: Ankara
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)
Almanya : Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Kohn, Kindermann, Strubbe, Jatzko, Nestler, Kirchhoff)
Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Chen, Xie, Ni, Dong, Yang)
Setler: 27-25, 23-25, 25-18, 20-25, 6-15
Süre: 127 dakika (32, 31, 25, 26, 13)
Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 yendi.
Çin, bu sonuçla organizasyondaki beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı. Almanya ise dördüncü yenilgisini yaşadı.
Çin'e karşı son galibiyetini 2014'te alan Almanya, söz konusu maçın ardından rakibiyle yaptığı 13 müsabakayı da kaybetti.