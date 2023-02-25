Vladimir Putin kararnameyi imzaladı! Yıldız futbolcular artık Rus vatandaşı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit forması giyen Brezilyalı yıldızlar Claudinho ve Malcolm'un Rus vatandaşlığına geçmelerine izin veren kararnameyi imzaladı ve futbolcular resmen vatandaşlık işlemlerini tamamladı . Futbolcular bu kararla birlikte Rusya'da yaşamaları, çalışmaları ve spor kariyerlerine burada devam edebilmeleri için resmi olarak hak kazandı.

Zenit forması giyen Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcolm, resmen Rus vatandaşı oldu.

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit'te oynayan Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçmelerine izin veren bir kararname imzaladı. Bu kararname, futbolcuların Rus vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlanmasını sağladı.

RUSYA MİLLİ TAKIMI'NIN FORMASINI GİYEBİLİRLER

Claudinho ve Malcom, bu kararla birlikte Rusya'da yaşamaları, çalışmaları ve spor kariyerlerine Rusya milli takımında devam etmeleri için resmi olarak hak kazandılar. Futbolcuların Rusya Milli Takım formasını giyebilmeleri için 5 yıl Rusya'da yaşamış olmaları gerekiyor.