Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'de zor günler geçiren Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verdiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan kısa açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Vitor Pereira ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

KABUS GİBİ SEZON

57 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Wolverhampton'ın başında çıktığı 10 Premier Lig maçında galibiyet alamadı. Takım bu süreçte 8 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak ligde son sıralara geriledi.

YENİ HOCA ARAYIŞI BAŞLADI

Wolverhampton yönetiminin, teknik direktörlük görevi için birkaç adayla temasa geçtiği öğrenildi. İngiliz basınına göre, kulüp geçici olarak yardımcı antrenör Steve Davis'i takımın başına getirebilir.

PEREIRA'NIN KARİYERİ

Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe, Çin'de Shanghai SIPG ve Yunanistan'da Olympiakos gibi takımları çalıştıran Vitor Pereira, Premier Lig'de beklenen başarıyı yakalayamadı. Tecrübeli teknik adamın kısa sürede Avrupa'dan yeni bir teklif alabileceği konuşuluyor.