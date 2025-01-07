Vitor Pereira Premier Lig'de kabusu yaşadı

İngiltere Premier Lig'de Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton, Nuno Espirito Santo'nun çalıştırdığı Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Premier Lig'de Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves, vatandaşı Nuno Espirito Santo'nun çalıştırdığı Nottingham Forest'a 3-0 yenildi. Pereira, ilk yenilgisini yaşadı.

Konuk ekip iki yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı. Nottingham Forest'ın gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Woods, 90+4. dakikada Awoniyi attı.

PUAN DURUMU

Zirve takibini sürdüren ve Chelsea, Manchester City, ManU gibi devleri geride bırakan Nottingham Forest puanını 40 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Nottingham Forest, ligde oynadığı son 6 maçı kazandı. Wolves'taki ilk 3 maçında 7 puan çıkaran Vitor Pereira ilk yenilgisini yaşadı. Wolves 16 puanda kaldı.