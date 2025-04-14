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Vitor Pereira'nın takımı Tottenham'ı darmadağın etti

Vitor Pereira'nın takımı Tottenham'ı darmadağın etti
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Premier Lig'in 32. haftasında Wolverhampton ve Tottenham karşı karşıya geldi. Maçı 4-2 kazanan Wolverhampton, 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi Wolverhampton, Vitor Pereira yönetimindeki bu galibiyetle 35 puana yükselerek 16. sıraya yerleşti. Tottenham ise bu sezon 17. yenilgisini alarak 37 puanla 32. haftayı kapattı.

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta maçında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves ile Tottenham karşılaştı. Ev sahibi Wolverhampton maçı 4-2 kazandı.

WOLVES KAZANDI

Bununla birlikte Wolves 35 puana yükseldi ve 16. sırada yer aldı. Bir sıra üstte yer alan Tottenham ise kötü geçen sezonda 37 puanla 32. haftayı kapattı. Tottenham bu sezon 17. yenilgisini aldı. Vitor Pereira yönetimindeki Wolves, son 9 maçta 6 galibiyet aldı.

Vitor Pereira'nın takımı Tottenham'ı darmadağın etti

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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