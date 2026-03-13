Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, sahasında Midtjylland'a 1-0 mağlup oldu. Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, karşılaşmaya 11'de başladı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Nottingham Forest ile Midtjylland karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi Midtjylland, 1-0'lık skorla kazandı.
ZORLU MAÇTA TEK GOL
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, karşılaşmada Midtjylland'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Gue-Sung Cho kaydetti. Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, karşılaşmaya 11'de başladı ve 57 dakika süre aldı.
RÖVANŞ MAÇI 19 MART'TA
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart'ta Danimarka'da oynanacak. Zorlu karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Vitor Pereira'nın öğrencilerine tur için en az 2 farklı galibiyet gerekecek.