Vitor Pereira, muhabirin sorduğu soruyla çileden çıktı: Bankada ne kadar para var biliyor musun

Kariyerine Corinthians'ta devam eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Palmeiras'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında fırtınalar estirdi. Muhabirin, "Görevden alınmaktan korkuyor musun?" sorusuna Portekizli hoca, "Şaka yapıyor olmalısın adamım! Bu sorunla, dalga geçiyor olmalısın. Hayatımın, kariyerimin hiçbir aşamasında işimi kaybetmekten korkmadım. Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun dostum?" ifadelerini kullandı.

Corinthians'ın teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya'da gündemden düşmüyor. Portekizli hoca son olarak Palmeiras'a kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı.

"İŞİMİ KAYBETMEKTEN HİÇ KORKMADIM"

Pereira görevden alınacağı korkusu yaşayıp yaşamadığı şeklinde gelen soruya, "Şaka yapıyor olmalısın adamım! Bu sorunla, dalga geçiyor olmalısın. Hayatımın, kariyerimin hiçbir aşamasında işimi kaybetmekten korkmadım. Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun dostum? İstikrarlı bir hayatım var. Buna da ihtiyacım yok. Ben şu anda Corinthians'tayım. Corinthians olmasa da başka bir kulüpte olurum. Ayrılmaktan yana hiçbir kaygım yok." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

"FIRSATLAR YARATMADIK MI? ANLAMIYORUM!"

Hırsını alamayan Portekizli hoca, kendisine soru soran muhabire ayrıca, "Sana bir şey soracağım. Bugün Palmeiras'a baskı yapmadık mı? Fırsatlar yaratmadık mı? Anlamıyorum. Bu soruyu, bugünkü maçı izleyerek mi soruyorsun? Flamengo maçı da aynıydı. Baskı yapmaya da çalıştık. Oynamak için, üretmek için mücadele verdik." dedi.