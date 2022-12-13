Vitor Pereira'dan büyük kıyak! Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalini bitirdi

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü oldu. Pereira, Jorge Jesus'u isteyen Flamengo'ya imza atarak Fenerbahçe'yi büyük bir dertten kurtardı.

Flamengo'nun yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. En son Corinthians'ı çalıştıran Pereira, "Ailevi sebeplerden dolayı Brezilya'dan ayrılıyorum" açıklamasını yapmıştı.

EZELİ RAKİBE GİTTİ

Brezilya'dan ayrılmayan Pereira, Corintihans'ın rakibi Flamengo'ya imza atarak herkesi şaşırttı. Pereira, bu tercihiyle Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceğini garanti altına aldı.

BÜYÜK YÜKTEN KURTARDI

Pereira bu imzayla Jorge Jesus'un Flamengo'ya gitme ihtimalini ortadan kaldırdı. Flamengo'da hayli sevilen Jesus, orada büyük başarılara imza atmıştı.