Vitor Pereira'nın takımı Manchester United'ı da devirdi

Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan maçı Wolverhampton 2-0'lık skorla kazandı.

FERNANDES KIZARDI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Matheus Cunha, 90+9'ise Hee-Chan Hwang kaydetti. Öte yandan Manchester United'da Bruno Fernandes, 47. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Premier League'de 2'de 2 yapan Vitor Pereira'nın öğrencileri, 15 puana ulaşarak 17. sıraya oturdu. Manchester United ise 22 puanla 14. sırada kaldı.

YİNE KORNERDEN GOL YEDİLER

Ruben Amorim'in çalıştırdığı Manchester United, geçtiğimiz hafta Tottenham ile oynanan Lig Kupası çeyrek final maçında da kornerden gol yemişti. Kırmızı Şeytanlar'ın makus talihi, Wolverhampton karşısında devam etti.

MOURINHO'DAN SONRA İLKİ YAŞADI

Vitor Pereira, Jose Mourinho'dan sonra Premier League'de ilk 2 maçını kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu.

"ARTIK BENİM ZAMANIM GELDİ"

Premier Lig'e gelmek için çok çalıştığını belirten Portekizli maç sonu yaptığı açıklamada, "Televizyondaki kanepede Boxing Day'i izlerdim. Bir şey istediğimde asla odağımı kaybetmem. Çalıştım, çalıştım, çalıştım ve bugün Premier Lig'deyim. Bir gün burada yarışacağımı ve çalışmalarımı göstereceğimi biliyordum. Artık benim zamanım geldi" dedi.