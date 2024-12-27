Üye Girişi
Haberler
Narin davasında ikinci gün! Tutuklu sanıklar adliyeye getirildi
Hareketlilik sabah erken saatte başladı
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları hızlı trenle birbirine bağlanacak
Tarih verildi! İstanbul'a yeni yılda dev proje
Naylon fatura skandalı ortaya çıkmıştı! Aile Bakanının eşi ve MHP'li vekilin oğlu istifa etti
Aile Bakanının eşi de MHP'li vekilin oğlu da istifa etti

Vitor Pereira'nın takımı Manchester United'ı da devirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier League'in 18. haftasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Wolverhampton, Pereira'nın başında çıktığı ikinci maçını da kazandı ve ligde 15 puana ulaşarak 17. sıraya yerleşti. Vitor Pereira, bu sonuçla Premier League'de ilk iki maçını kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu.

Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan maçı Wolverhampton 2-0'lık skorla kazandı.

FERNANDES KIZARDI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Matheus Cunha, 90+9'ise Hee-Chan Hwang kaydetti. Öte yandan Manchester United'da Bruno Fernandes, 47. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Premier League'de 2'de 2 yapan Vitor Pereira'nın öğrencileri, 15 puana ulaşarak 17. sıraya oturdu. Manchester United ise 22 puanla 14. sırada kaldı.

YİNE KORNERDEN GOL YEDİLER

Ruben Amorim'in çalıştırdığı Manchester United, geçtiğimiz hafta Tottenham ile oynanan Lig Kupası çeyrek final maçında da kornerden gol yemişti. Kırmızı Şeytanlar'ın makus talihi, Wolverhampton karşısında devam etti.

MOURINHO'DAN SONRA İLKİ YAŞADI

Vitor Pereira, Jose Mourinho'dan sonra Premier League'de ilk 2 maçını kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu.

"ARTIK BENİM ZAMANIM GELDİ"

Premier Lig'e gelmek için çok çalıştığını belirten Portekizli maç sonu yaptığı açıklamada, "Televizyondaki kanepede Boxing Day'i izlerdim. Bir şey istediğimde asla odağımı kaybetmem. Çalıştım, çalıştım, çalıştım ve bugün Premier Lig'deyim. Bir gün burada yarışacağımı ve çalışmalarımı göstereceğimi biliyordum. Artık benim zamanım geldi" dedi.

Vitor Pereira'nın takımı Manchester United'ı da devirdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
img

Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
img

Davutoğlu'na kapıları kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Düzeltme' beklentileri son buldu: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Milyonların ek zam beklentisi bu kararla son buldu
Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı
Al Shabab, Terim'i resmen açıkladı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Yatırımcıların yeni gözdesi gremse altın oldu
Yatırımcılar artık onu satın alıyor
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27 Aralık Sarıçam, Kozan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı? 27 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27 Aralık Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 27 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 27 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 27 Aralık Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi 27 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.