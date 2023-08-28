Viranşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme Kursları Devam Ediyor

Viranşehir Belediyesince düzenlenen yaz spor okulları kapsamında çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Yaz Spor Okulları kapsamında açılan yüzme kursları devam ediyor.

"Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın" sloganıyla süren kursa katılan çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Yüzme kursunu tamamlayan çocuklara Viranşehir Belediyesi tarafından sertifika da veriliyor.

Haliliye Belediyesinin yaz konserleri tamamlandı

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından 6 mahallede düzenlenen yaz konserleri Ulubatlı Mahallesindeki etkinlikle sona erdi.

Sırasıyla Devteyşti, Karşıyaka, Süleymaniye, İmambakır, Ahmet Yesevi ve Ulubatlı Mahallesinde düzenlenen konser etkinliğiyle vatandaşlar çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Halk oyunları ekibinin de sahne aldığı konserde yöresel türküler seslendirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde vatandaşlara yöresel lezzetlerden olan meyan şerbeti ikram edildi.