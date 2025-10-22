Haberler

61 yaşındaki Sadettin Saran'dan gövde gösterisi

61 yaşındaki Sadettin Saran'dan gövde gösterisi
61 yaşındaki Sadettin Saran'dan gövde gösterisi
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın ipe tırmandığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli taraftar videonun altına, "Ne yapıyorsunuz Sadettin Bey?" şeklinde yorumlar yaparak paylaşımı mizahi bir dille gündeme taşıdı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu kez sportif yönüyle dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Saran'ın spor salonunda ipe tırmandığı anlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

"NE YAPIYORSUNUZ SADETTİN BEY?" YORUMLARI YAĞDI

Kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan video, kullanıcıların esprili yorumlarına da sahne oldu. Pek çok Fenerbahçeli taraftar videonun altına, "Ne yapıyorsunuz Sadettin Bey?" şeklinde yorumlar yaparak paylaşımı mizahi bir dille gündeme taşıdı.

SPORTİF BAŞKAN İMAJI

Spor geçmişiyle tanınan Sadettin Saran'ın bu görüntüleri, taraftarlar arasında "sportif başkan" yorumlarına da neden oldu. Saran'ın enerjik görüntüsü kısa sürede hem Fenerbahçeliler hem de futbolseverler arasında viral hale geldi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

maymun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
