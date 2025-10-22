61 yaşındaki Sadettin Saran'dan gövde gösterisi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu kez sportif yönüyle dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Saran'ın spor salonunda ipe tırmandığı anlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

"NE YAPIYORSUNUZ SADETTİN BEY?" YORUMLARI YAĞDI

Kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan video, kullanıcıların esprili yorumlarına da sahne oldu. Pek çok Fenerbahçeli taraftar videonun altına, "Ne yapıyorsunuz Sadettin Bey?" şeklinde yorumlar yaparak paylaşımı mizahi bir dille gündeme taşıdı.

SPORTİF BAŞKAN İMAJI

Spor geçmişiyle tanınan Sadettin Saran'ın bu görüntüleri, taraftarlar arasında "sportif başkan" yorumlarına da neden oldu. Saran'ın enerjik görüntüsü kısa sürede hem Fenerbahçeliler hem de futbolseverler arasında viral hale geldi.