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Montella, Kocaelispor-Samsunspor maçını tribünden izledi

Montella, Kocaelispor-Samsunspor maçını tribünden izledi
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaelispor-Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip ediyorTrendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kocaelispor sahasında Samsunspor’u konuk ediyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaelispor- Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip ediyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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