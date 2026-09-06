Montella, Kocaelispor-Samsunspor maçını tribünden izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaelispor- Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip ediyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı