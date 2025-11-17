Vincenzo Montella : "Futbolda her şey mümkün, inançlıyız. Yarın maça çıktığımızda kendi hırsımız ve isteğimizle beraber, kendi futbolumuzu oynadığımızda kazanabileceğimizi de biliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor