Vincenzo Montella, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor! Resmi açıklama an meselesi
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Fenerbahçe, Adana Demirspor ile yolları ayıran Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Büyük bir sürpriz olmazsa İtalyan hoca, yeni sezonda sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olacak.
Jorge Jesus ile yolları ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek için gün sayıyor.
FENERBAHÇE, MONTELLA İLE İMZALIYOR
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella olacak. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan hocayı kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
1.86'LIK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU
Montella yönetiminde bu sezon 37 maça çıkan Adana Demirspor, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 1.86'lık puan ortalaması tutturan İtalyan hoca, Süper Lig'de 63 puan topladı.
Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023