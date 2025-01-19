Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı

İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı

Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler İsrail'de!
İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı

'Generaller Planı'nın fikir babasıydı! "Savaşı Hamas kazandı"

Vincenzo Montella, Eyüpspor Alanyaspor maçını takip etti

Vincenzo Montella, Eyüpspor Alanyaspor maçını takip etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti. Müsabaka öncesi kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Montella, maçı sonlarına doğru stattan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
img

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta
img

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.