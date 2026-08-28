Italiano: İlk Gerçek Hedefi Tamamladık

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçının ardından yaptığı açıklamada sezonun ilk gerçek hedefini tamamladıklarını söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için lig aşamasına adını yazdırdı. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maçın avantajıyla turladıklarını belirten Italiano, "Hedefimize ulaştık. Bu hedefe ulaşmak için çok istekliydik. İlk maçtaki avantajla tur atladık. Mutluyuz. Sezonun ilk gerçek hedefini tamamladık, lig aşamasına yükseldik" ifadelerini kullandı.

"Bugünü yok saymalıyız"

Oyundan memnun kalmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün daha iyi performans gösterebilirdik. Yediğimiz gol nedeniyle üzgünüm. Mental olarak yüzde yüz hazır değildik. Daha çok çalışmalıyız. Potansiyelimiz var. Artık Avrupa'dayız. Önümüzdeki maça yüzde yüz hazır olmalıyız. Tempo ve ritim çok düşüktü. Kartal ilk defa 80 dakika oynadı. Vlahovic ve Trossard için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Onlar da yavaş yavaş süre alıyorlar, ritim kazanacaklar. Bütün oyuncular için konuşuyorum, bugünü yok saymalıyız. Sezon devam ediyor. Ligde farklı performanslar göreceğiz. Konsantrasyon seviyesinin bugünden farklı olacağını söyleyebilirim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı