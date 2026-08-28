Haberler

Italiano: İlk Gerçek Hedefi Tamamladık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Kauno Zalgiris'e 1-0 yenilmelerine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık avantajla tur atladıklarını ve lig aşamasına yükseldiklerini söyledi. Italiano, performanstan memnun olmadığını, takımın daha iyi oynayabileceğini ve önümüzdeki maçlara tam hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçının ardından yaptığı açıklamada sezonun ilk gerçek hedefini tamamladıklarını söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için lig aşamasına adını yazdırdı. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maçın avantajıyla turladıklarını belirten Italiano, "Hedefimize ulaştık. Bu hedefe ulaşmak için çok istekliydik. İlk maçtaki avantajla tur atladık. Mutluyuz. Sezonun ilk gerçek hedefini tamamladık, lig aşamasına yükseldik" ifadelerini kullandı.

"Bugünü yok saymalıyız"

Oyundan memnun kalmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün daha iyi performans gösterebilirdik. Yediğimiz gol nedeniyle üzgünüm. Mental olarak yüzde yüz hazır değildik. Daha çok çalışmalıyız. Potansiyelimiz var. Artık Avrupa'dayız. Önümüzdeki maça yüzde yüz hazır olmalıyız. Tempo ve ritim çok düşüktü. Kartal ilk defa 80 dakika oynadı. Vlahovic ve Trossard için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Onlar da yavaş yavaş süre alıyorlar, ritim kazanacaklar. Bütün oyuncular için konuşuyorum, bugünü yok saymalıyız. Sezon devam ediyor. Ligde farklı performanslar göreceğiz. Konsantrasyon seviyesinin bugünden farklı olacağını söyleyebilirim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa etti

Dünya yıldızlarını getiren Trabzonspor'da istifa şoku
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transferi bitirdi: Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı

Şara'dan terör örgütünü fesheden Mazlum Abdi'ye kritik görev

Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor

Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı
Paris'te mide bulandıran görüntü! Türk turist gördüklerine inanamadı

Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Sağlık kontrollerinden geçiyor! Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Sağlık kontrollerinden geçiyor! İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı