Üye Girişi
Haberi Paylaş
Villarreal, Raul Albiol'un sözleşmesini 1 yıl uzattı

Villarreal, Raul Albiol'un sözleşmesini 1 yıl uzattı

Spor Haberleri

İspanyol ekibi Villarreal, 37 yaşındaki futbolcu Raul Albiol'un sözleşmesinin 2024 yılına uzatıldığını açıkladı.

İspanyol ekibi Villarreal, 37 yaşındaki futbolcu Raul Albiol'un sözleşmesinin 2024 yılına uzatıldığını açıkladı.

İspanyol Kulübü Villarreal'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli futbolcu Raul Albiol'ün sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

İspanyol futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 resmi maçta forma giyerken, gol ya da asist katkısı vermedi. 2019 yılında takıma katılan 37 yaşındaki futbolcu, 155 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti. Albiol ayrıca Villarreal ile 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Raul Albiol Villarreal Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title