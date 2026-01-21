Haberler

Viktor Faust, Makedon rakibi Todorche Cvetkov'u ilk rauntta nakavt etti

Türk boks kulübü EC Boxing'in Ukraynalı ağır sıklet boksörü Viktor Faust, Makedonyalı rakibi Todorche Cvetkov'u ilk rauntta nakavt ederek Dünya Boks Organizasyonu kapsamında kıtalararası altın kemeri kazandı.

Almanya'nın Kiel kentinde düzenlenen galada Türk boks kulübü EC Boxing'in Ukraynalı ağır sıklet boksörü Viktor Faust ile Makedonyalı Todorche Cvetkov karşı karşıya geldi. Henüz karşılaşmanın ilk raundunda Faust, attığı sağ kroşe ile rakibini yere serdi. Yediği ağır darbenin ardından Makedon boksör yerden kalkamazken, karşılaşma sona erdi.

Erol Ceylan: "Sporcumun performansından memnunum"

Viktor Faust'un menajeri Erol Ceylan, sporcusunun muhteşem bir performans sergilediğini belirterek, "Bizim asıl hedefimiz dünyanın zirvesindeki isimleri teker teker indirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Bu akşamki karşılaşmada Viktor, ne kadar iyi olduğunu ve zirvede savaşmaya hazır olduğunu tekrar ispatladı" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Sporcum zımba gibi"

EC Boxing Başantrenörü Bülent Başer, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını dile getirerek, "Rakibimizin karşılaşmanın başlamasıyla saldıracağını biliyorduk. Yumruklarının çok tehlikeli olduğunu biliyorduk. Biz de ona göre taktik geliştirerek, daha sakin fakat uyanık bir stil ile çıktık karşısına. Zaten Viktor, yumrukları çok güçlü olan bir boksördür. Rakibin açığını yakaladı mı bayıltır, başka şansı yok. Bu gece yeniden zaferle ringlerden inmenin haklı gururunu yaşadık" dedi.

Vedat Alyaz: "Dünyanın zirvesine az kaldı"

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da bu sonuçla dünya sıralamasında ön saflara yükseleceklerini aktararak, "Bu da bize dünya şampiyonluk maçlarının kapılarını aralayacak. Viktor Faust, bugüne kadar çıktığı on beş maçı kazanarak adını boks tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı. Yendiği boksörler arasında dünya devi isimler de yer alıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

